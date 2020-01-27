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Ассоциация Пенчак Силат подхватила челлендж #БiзБіргеміз

27 Января 2020 23:09
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Ассоциация Пенчак Силат подхватила челлендж #БiзБіргеміз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация Пенчак Силат РК подхватила челлендж #БiзБіргеміз. Об этом передает МИА «Казинформ

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Представители Ассоциация Пенчак Силат 25, 26 января поддержали челлендж по уборке снега в городах Актобе, Нур-Султан, Караганда, Костанай.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Актюбинская область, Карагандинская область, Костанайская область, Спорт, Видео, Общество, волонтёрство,
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Гульмира Байзакова

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