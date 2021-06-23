Ассоциация менеджеров здравоохранения появилась  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начало свою деятельность республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия внесла изменения практически во все сферы жизнедеятельности Казахстана и в целом мира. В период пандемии мы увидели, что у руководителей сферы здравоохранения не хватает навыков коммуникаций. То есть, речь идет не только о вербальной коммуникации, но и в целом о стратегии коммуникаций, открытости и донесения своей миссии до общества», - сказал председатель Совета общественного объединения Куаныш Ергалиев на церемонии открытия.

По его словам, республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения» будет работать по нескольким направлениям, в том числе будет заниматься и обучением работников сферы здравоохранения. Для них будут проводиться различные вебинары, тренинги и лекции. В них могут принять участие и студенты медицинских вузов. По итогам обучения будут выдаваться специальные сертификаты.

«Упрощенная форма членства для студентов, которые могут стать нашими членами за 9 тысяч тенге. Сертификат будет давать уполномоченный орган в сфере здравоохранения. Мы будем работать совместно с министерством и проводить тестирования, будем осуществлять проверку на соответствие требованиям и давать свое заключение как общественное объединение», - пояснил Куаныш Ергалиев.

Спикер отметил, что ежегодно можно будет обновлять свое членство.

«Область сферы здравоохранении очень большая. Чтобы стать руководителем организации здравоохранения, недостаточно обладать управленческими компетенциями, надо знать специфику сферы здравоохранения, поэтому там будет достаточно тем», - добавил Куаныш Ергалиев.