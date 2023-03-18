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Ассоциация казахстанских студентов появится в Норвегии

18 Марта 2023, 01:15
Ассоциация казахстанских студентов появится в Норвегии Фото: gov.kz

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в норвежских университетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время встречи речь шла о взаимодействии Посольства со студентами, а также о казахстанско-норвежском сотрудничестве.

Посол рассказал о значении осуществляемых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политических реформ и предстоящих 19 марта выборов в Мажилис. Он призвал казахстанских студентов принять активное участие в голосовании.

По итогам встречи принято решение о создании Ассоциации казахстанских студентов в Норвегии для совместного продвижения казахстанской культуры, поддержки вновь прибывших студентов, обсуждения совместных проектов.

Для участия в новой организации приглашаются студенты, обучающиеся в вузах по всей Норвегии. В ближайшее время будут рассмотрены организационные вопросы Ассоциации.


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