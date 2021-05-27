Ассоциация казахов создается в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 мая, в Киеве в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялся первый Курултай казахов в Украине, организованный Посольством Казахстана и казахской диаспорой, передает МИА «Казинформ».

Основной целью мероприятия стала выработка усилий по консолидации казахской диаспоры в Украине, созданию дополнительных условий для сохранения казахских традиций, самобытности, обычаев, языка и культуры казахов, проживающих за рубежом.

В Курултае приняли участие «кандастар» из различных регионов Украины, представители казахстанского землячества, руководители госорганов и народные депутаты Украины.

В ходе мероприятия Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев выступил с инициативой о создании Ассоциации казахов Украины со структурами студенческой молодежи, Совета аксакалов и других неформальных институтов.

На Курултае выступили председатель Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, ректор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, народный депутат Украины Сергей Нагорняк, руководитель Казахского культурного общества «Достык» Киева Данияр Егамбердиев, руководитель Харьковского городского национального общественного объединения казахстанцев «Бирлик» Макка Каражанова, представители казахской диаспоры Рустем Жангожа и заслуженная артистка Украины Инеш Кдырова.

Лейтмотивом актива казахской диаспоры стала необходимость объединения усилий ради достижения общих задач, в том числе по дальнейшему укреплению и развитию казахстанско-украинских дружественных отношений.

В частности, народный депутат Украины С. Нагорняк подчеркнул, что во время неоднократного посещения Казахстана чувствовал теплое отношение казахского народа к другим этносам. «Всегда ощущаю себя в Казахстане как дома» - отметил депутат.

Участники Курултая приняли обращение, посвященное казахстанцам и всем соотечественникам в мире, в год 30-летия Независимости Казахстана.

В документе выражается поддержка проводимым в Казахстане политическим, социально-экономическим и культурно-гуманитарным реформам, особо отмечена неразрывная духовную связь с исторической Родиной, которая навсегда сплачивает единую нацию. Был избран и глава вновь создаваемой Ассоциации - руководитель Казахского культурного общества «Достык» в Киеве Данияр Егамбердиев.

В рамках Курултая организована концертная программа с участием творческих казахских и украинских коллективов. Заслуженная артистка Украины, наша соотечественница Инеш Кдырова исполнила песню Ескендира Хасангалиева «Атамекен». Музыкальное поздравление было и со стороны украинского фан-клуба Димаша Кудайбергена. Члены клуба исполнили казахскую народную песню «Дайдидау» на украинском языке. Кроме того, прошла выставка картин, детских рисунков на тему «Родной Казахстан» и другие метроприятия.

Посольство совместно с региональным представительством национального авиаперевозчика «Air Astana» в Украине провели розыгрыш среди участников Курултая двух авиабилетов по направлению из Киева в любой город РК и других ценных подарков.