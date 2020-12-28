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Ассоциация боевых искусств Казахстана поддержала многодетные семьи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Декабря 2020, 22:05
Ассоциация боевых искусств Казахстана поддержала многодетные семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня независимости Казахстана Ассоциацией боевых искусств Казахстана проведена благотворительная акция по поддержке многодетных семей. В городах Нур-Султан, Алматы и Актау спортсмены посетили более 50 семей, домов малюток и детских домов с новогодними подарками, передает МИА «Казинформ».

Как отметили руководители столичных федерации грэпплинга, джиу-джитсу и борьбы на поясах, данная инициатива проведена в рамках акции #BizBirgemiz и #Sporthalyqpenbirge, а также для поддержки и развития волонтерской деятельности в будущем, в целях привития молодежи культуры взаимопомощи. Спортсмены призывают продолжить волонтерскую активность в предстоящем году в честь объявленного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в стране Года волонтёра.


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