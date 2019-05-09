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АСП получили свыше 20 тысяч жителей Атырауской области

9 Мая 2019 21:06 287
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АСП получили свыше 20 тысяч жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 20 000 жителей Атырауской области получили адресную социальную помощь обновленного формата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для получения АСП достаточно предоставить удостоверение личности и соответствующее заявление. Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь назначена для 20 тысяч человек (3508 семей) на общую сумму в 341 млн. 460 тыс. тенге», - сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла.

Напомним, согласно поручению Елбасы, в Казахстане с 1 апреля критерий оказания АСП увеличился с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то с апреля на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Общество,
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Автор:

А. Соколов

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