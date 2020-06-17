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АСП получили около 4,5 тысячи семей в Алматы с начала года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали о выплате адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметили в управлении социального благосостояния малообеспеченным многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже черты бедности предоставляется АСП. Черта бедности определяется ежеквартально в размере 70% от величины прожиточного минимума (2 квартал 2020 года – 33 590 тенге, черта бедности – 23 513 тенге).
«В текущем году на выплату АСП выделено 4,6 млрд тенге из средств республиканского бюджета для обеспечения 35,4 тысяч человек. Всего с начала года АСП выплачена 4 419 семьям (22 тысячи человек) на 1 154,8 млн тенге, из них 1 757 многодетным семьям», - отметили в управлении.
Вместе с тем, в управлении напомнили, что с текущего года получатели АСП будут обеспечиваться гарантированным социальным пакетом, которая включает натуральную поддержку для детей:
- дошкольного возраста – детское питание и гигиенические принадлежности;
- школьного возраста – горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, возмещение расходов на проезд.
Всего обеспечено продуктовыми наборами 3 804 ребенка от 1 до 6 лет на 36,6 млн тенге.
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