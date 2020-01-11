АСП получали имеющие миллионные доходы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области АСП получали семьи, имеющие миллионные доходы в месяц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления координации занятости и социальных программ региона Серик Камидолла сообщил, что в области 1656 семей предоставили недостоверную информацию о заработке. Им была назначена и выплачена АСП в размере 68 млн тенге.

«После проведённой проверки было выявлено, что несколько десятков человек имеют ИП и их доход превышает миллион тенге. В итоге незаконно было выплачено 68 млн тенге. 24 млн тенге уже возвращено в бюджет. Возврат оставшихся 44 млн продолжается»,- сообщил Серик Камидолла.