АСП по-новому: всё, что нужно знать о выплатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Механизм выплат адресной социальной помощи менялся несколько раз – таким образом государство искало наиболее приемлемый вариант для улучшения условий жизни нуждающихся людей. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет об основных моментах нового формата АСП.

1. С 1 января т.г. в Казахстане введено новое госпособие для многодетных семей , имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Данное госпособие выплачивается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах от 42 496 тенге до 74 388 тенге. Такую выплату в январе т.г. получили 367 тыс. семей на общую сумму 17,7 млрд тенге.

2. Малообеспеченным семьям предусмотрена адресная социальная помощь. Главный критерий для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Размер АСП для всех членов семьи определяется как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для обеспечения прозрачности АСП будет назначаться ежеквартально, а срок проведения обследования материального положения семьи увеличен с 3 до 7 дней.

Одним из важных требований при назначении АСП является обязательное участие работоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. Для обеспечения занятости предусмотрены новые механизмы в рамках реализации Госпрограммы «Еңбек», предоставляющие многодетным и малообеспеченным семьям широкий круг возможностей как для работы на дому, так и для открытия собственного дела.

3. Детям из малообеспеченных семей, получающих АСП, будет предоставляться гарантированный социальный пакет.

Для детей в возрасте от 1 года до 6 лет в соцпакет включены продуктовый набор и набор товаров бытовой химии.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы.

Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

4. Стоит подчеркнуть, что в связи с внедрением новых механизмов оказания АСП размер финансирования из республиканского и местных бюджетов на социальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей был увеличен.

В частности, в 2020 году на эти цели выделено 326,9 млрд тенге (из республиканского бюджета – 279,9 млрд тенге, из местного бюджета – 46,9 млрд тенге). В 2019 году на выплату АСП было выделено 244,2 млрд тенге.

В соответствии с новыми подходами, размер социальной поддержки в денежном и натуральном выражении будет больше для семей с наименьшими доходами и большим количеством детей.

При этом сумма выплаты АСП на каждого члена семьи в среднем составит порядка 10 тысяч тенге, а в семьях, не имеющих доходов, в полном размере от установленного критерия для назначения соцпомощи – 70% от регионального прожиточного минимума.

Таким образом, малообеспеченная семья, без учета госпособия для многодетных семей, будет получать адресную соцпомощь на каждого ребенка в среднем на сумму порядка 20 тыс. тенге, из которых около 10 тыс. – денежная выплата АСП, порядка 10 тыс. – гарантированный соцпакет в натуральном выражении.

По состоянию на 28 января 2020 года заявления на назначение адресной соцпомощи (АСП) приняты от 80,5 тыс. семей, в состав которых входят 412,9 тыс. человек, в их числе 265,6 тыс. детей. Доля многодетных семей составила 40,5 % или 32,6 тыс. семей.

В разрезе регионов наибольшее количество заявлений принято в Туркестанской области – 14,2 тыс. семей или 17,6%, городе Шымкент – 11,1 тыс. семей или 13,8%, Алматинской – 9,6 тыс. семей или 11,9%, Жамбылской – 6,9 тыс. семей или 8,7%, Кызылординской (5,9 тыс. семей или 7,4%) областях.

В регионах функционируют более 2,6 тыс. участковых комиссий. С учетом результатов проведенных ими обследований АСП уже назначена 21,2 тыс. семей или 103,8 тыс. человек, из них 38,4% составляют многодетные семьи. Работа по обследованию материального положения семей, подавших заявления на назначение АСП, продолжается.

В разрезе регионов наибольшее количество назначений приходится на Алматинскую область – 3070 семей или 14,5%, город Шымкент – 2920 семьи или 13,8%, Жамбылскую область – 2271 семья или 10,7%, ВКО – 2024 семей или 9,5%.