Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

АСП планируют выдавать через Социальный кошелек в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Сентября 2022, 16:59
АСП планируют выдавать через Социальный кошелек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил суть работы Социального кошелька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Минцифровизации, социальный кошелек – это часть электронного правительства. Пользоваться цифровым кошельком можно будет через приложение eGov mobile. Оцифровка социальной карты семьи и ее интеграция с проектом «Соцкошелек» позволит реализовать ваучерную систему господдержки.

«Это своего рода раздел eGov mobile. К примеру, когда вы пришли в больницу и вам выписали рецепт на бесплатные лекарства, вы на мобильный телефон получаете об этом уведомление. Человек идет в аптеку, показывает этот рецепт через QR и ему отпускают лекарственные препараты. Люди могут не знать, что лекарства под их именем отпускаются и осваиваются. Этот рецепт – и есть ваучер. Также будет на любые медицинские услуги, социальные платежи, платежи по инвалидности и так далее. Вся эта информация будет приходить в этот раздел, чтобы человек мог подтвердить, что получил эту услугу и дать фидбек», - сказал Багдат Мусин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр объяснил, что подобный механизм будет распространяться и для получателей АСП.

«Мы будем обрабатывать всю информацию, которая есть в базах данных. Мы решаем, что человеку нужно предложить помощь АСП, а он потом подтверждает желает ли он получать помощь от государства. В eGov mobile сразу можно выбрать банковский счет, никуда ходить не надо, чтобы получить АСП», - сказал Багдат Мусин.


Цифровой Казахстан   Общество   Социальный кошелек   МЦРИАП   АСП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану