АСП назначалась неправомерно в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно.Об этом Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сообщил на заседании коллегии МТСЗН по выполнению поручений Главы государства, данных в ежегодном Послании народу Казахстана, и итогах деятельности ведомства за 9 месяцев т.г., передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении Серик Шапкенов отметил, что для выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям на 2021 год предусмотрено 82 млрд тенге.

Софинансирование местного бюджета составило 15,2%, или 12,6 млрд тенге. Только пять регионов обеспечили софинансирование выплаты АСП в размере 20% и выше (не обеспечили г. Нур-Султан – 2,4%, Мангистауская – 3,1%, Туркестанская – 5,7%, Акмолинская – 8,4%, Атырауская – 13%, г. Алматы – 14,4%, Кызылординская – 14,8%, Восточно-Казахстанская – 15,4%, Западно-Казахстанская – 15,6%, Павлодарская – 16,3%, Костанайская – 16,5%, Жамбылская области – 17,8%).

«Для проверки обоснованности назначения АСП нашим министерством был проведен мониторинг в южных регионах (г.г. Шымкент, Алматы, Алматинская область), в ходе которого выявлены грубые нарушения законодательства. А именно, допущены нарушения принципа назначения АСП, невыполнение прямых обязанностей по трудоустройству, пособие назначено благополучным семьям, которые не нуждаются в дополнительной поддержке государства. Также выявлены факты неправомерного назначения АСП – указывалось, что у лиц, имеющих работу на момент обращения, отсутствовали доходы. Кроме того, были обнаружены 18 фактов изменения доходов за первое полугодие 2021 года, в результате которых помощь назначена необоснованно», – сказал Серик Шапкенов.

По предварительным расчетам переплата составила 3,4 млрд тенге.