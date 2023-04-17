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Асланбек Саркулов назначен на должность акима Казталовского района ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 12:24
Асланбек Саркулов назначен на должность акима Казталовского района ЗКО Фото: facebook.com/batyskz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом на должность акима Казталовского района назначен Саркулов Асланбек Ахметуллиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.

Саркулов Асланбек Ахметуллиевич родился в 1984 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности «История, основы права и экономики», Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Бизнес и управление».

Трудовую деятельность начал в 2006 году советником по молодежной политике Западно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан».

В разные годы работал заведующим отделом идеологической и общественно-политической работы Западно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», первым заместителем председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан».

Также работал руководителем отдела внутренней политики Уральска, заместителем акима Сырымского района.

С августа 2022 года по сегодняшний день работал заместителем акима Бурлинского района.


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