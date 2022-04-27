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    14:46, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Аслан Калигазин избран председателем правления АО «ЭСК «KazakhExport»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранее занимавший пост председателя правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков с 16 февраля избран председателем правления и членом Совета директоров АО «Банк развития Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

    Аслан Калигазин избран председателем правления и членом совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

    Калигазин Аслан Ермекович родился в 1982 году.

    В 2003 году окончил юридический факультет Восточно-Казахстанского государственного университета.

    В 2005 году – магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

    После окончания университета трудовую деятельность начал в АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

    С 2006 по 2011 годы в Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы прошел путь от главного специалиста, начальника управления до директора департамента развития.

    В 2011-2013 годах занимал пост директора департамента казначейства АО «Казпочта». В 2013-2016 годах занимался частным бизнесом.

    С 2016 по 2018 год работал директором департамента, управляющим директором АО «Казахстанская фондовая биржа».

    В 2018-2021 годах занимал должность заместителя председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport». С августа 2021 года по март текущего года являлся генеральным директором ТОО «BV Management» (дочерняя компания АО «Kazyna Capital Management»).


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