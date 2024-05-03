15:25, 03 Май 2024 | GMT +6
Аслан Абдраимов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдраимов Аслан Сабазович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Родился в 1981 году в г. Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2002 г. в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.
В 2010-2024 гг. – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО «Национальные информационные технологии».