Аслан Абдраимов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдраимов Аслан Сабазович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Родился в 1981 году в г. Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.

В 2010-2024 гг. – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО «Национальные информационные технологии».