«Әскер Медиа-2019»: лучших военных журналистов страны назвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК озвучили имена победителей премии «Әскер Медиа-2019» в области военной журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В объективном освещении деятельности Вооруженных Сил нужен высокий профессионализм и знание предмета, ее специфики. Очень приятно, что за уходящий год в ваших работах мы увидели не только профессиональные навыки, но и ваш постоянно растущий интерес и качество освещения деятельности Вооруженных сил» , - отметил генерал-майор, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

В этом году премия «Әскер Медиа» была приурочена к 90-летию газеты «Сарбаз». На торжественной церемонии награждения присутствовали ветераны военной журналистики и те, кто внес весомый вклад в освещении деятельности армии .

«Сегодня газета «Сарбаз» празднует свой 90-летний юбилей. Ее история берет начало с 1929 года. Сегодня мы вспоминаем эту историю. В зале собрались военные журналисты со всех регионов страны, и мы выберем победителей премии «Әскер Медиа -2019», - рассказал полковник запаса, ветеран военной журналистики, который в свое время был главным редактором газеты «Қазақстан Сарбаз» («Сарбаз»), Сапаргали Жагыппаров.

В церемонии награждения также приняли участие руководство Министерства обороны РК, ветераны Вооруженных Сил Казахстана, представили Средств массовой информации, блогеры и видные общественные деятели.









Члены жюри выбрали победителей в 12 номинациях. Основное требование к номинантам оставалось неизменным: высокий уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность изложения. Заявки на участие подавали представители региональных, республиканских и зарубежных средств массовой информации, также блогеры.

По результатам фестиваля в номинации «Лучший материал на региональном радио» победителем стал Нуркен Амирашев (радио Атырау), а «Лучший материал на региональном телевидении» у Сергали Жарылкасынова, сотрудника телеканала «Ońtústik». В номинации «Лучший материал в региональном интернет-СМИ» стал победителем Дастан Исламбек из информационного агентства «Turaninfo.kz». Маулен Амирбай из газеты «Жетісу» победил в номинации «Лучший материал в региональном печатном СМИ».

По решению членов жюри, «Лучший материал на радио» подготовила Гулбану Мухтаркулова из радио «Шалкар».





Победителем в номинации «Лучший блогер, освещающий военную тематику» стал Аскар Найманов.

Айтжан Мырзанов из газеты «Айқын» выиграл в номинации «Лучшая фоторабота».

Игорь Кондря из газеты «Во славу Родины» Министерства обороны Беларуси выиграл в номинации «Лучший материал в зарубежных СМИ»

Высоко оценена работа Лимары Удасовой из «ProfI S Production» в номинации «Лучший спецпроект».









Особенность премии в этом году - это приз зрительских симпатий. В специальной номаниции победил журналист телеканала «Qazaqstan» Азат Рыстанбеков, его материал за сутки набрал более 150 тысяч просмотров.

В номинации «Лучший материал в интернет-СМИ» победила Асель Сапаева из Tengrinews.

Мырзабек Тусупов из телеканала «Хабар» стал победителем в номинации «Лучший материал на телевидении».









В завершающей номинации «Лучший материал в печатном СМИ» победил Алексей Маченко из газеты «Московский комсомолец в Казахстане».

Номинантов премии и всех собравшихся гостей творческим выступлением порадовал эстрадно-симфонический оркестр Национального военно-патриотического центра ВС РК. На сцене также выступила певица Жулдыз Уалихан.

Премия«Әскер Медиа» проводится традиционно уже третий год Министерством обороны РК с целью поддержки журналистов и блогеров, освещающих военную тематику.



























