Аскат Жакаев: Наши боксеры могут «вырвать» золотую медаль в самые последние минуты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио проходит 12-ый день соревнований. В копилке казахстанской сборной три медали, все — бронзовые. Первую награду стране принес дзюдоист Елдос Сметов. Также две «бронзы» завоевали наши тяжелоатлеты - Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. Руководитель спортивного вещания телеканала «Хабар», известный комментатор Аскат Жакаев прокомментировал выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

- Насколько сильно нынешняя Олимпиада отличается от предыдущих Игр? В чем ее главная особенность/сложность?

- Буквально за считанные часы до трансляции удалось договориться с организаторами. Накануне было много информации насчет отмены проведения Олимпиады. Многие даже не верили, что она все же состоится.

Наша творческая бригада готовилась задолго, мы набрали команду опытных комментаторов на канале «Хабар». К сожалению, японцы не отправили нам сценарий. Все произошло спонтанно. Впервые, честно сказать, я испытал такой большой адреналин.

Но, к счастью, Игры проходят. Это событие подарило всему миру надежду на то, что когда-нибудь мы вернемся к обычной жизни. Люди соскучились по таким событиям мирового масштаба. Об этом говорят и рейтинги. Наблюдается очень высокий зрительский интерес. И мы ощутили, как болезненно казахстанцы отреагировали на отсутствие трансляций.

- На трибунах нет зрителей. Сказалось ли это на спортсменах?

- Атмосфера присутствия зрителей и шума трибун создает дополнительную поддержку для спортсменов. Этого им очень сильно не хватает. Пандемия наложила большой опечаток. Олимпиада очень многое потеряла без зрителей. И сейчас нашим спортсменам, как никогда, нужна поддержка казахстанцев.

- Это уже седьмые по счету летние Олимпийские игры для Казахстана. И ни разу наша сборная не возвращалась с Игр без «золота». Какие прогнозы ставите?

- Сейчас тяжело делать какие-либо прогнозы, поскольку ход развития событий не предугадать. Да, к сожалению, некоторые спортсмены, на которых мы надеялись, покинули соревнования. Но в нашей Олимпийской сборной остались еще яркие представители, которые вполне могут «замахнуться» на самые высокие места на пьедестале. Сейчас на них лежит большая ответственность.

- Традиционно большие ожидания у казахстанских болельщиков были связаны с боксером Василием Левитом и пловцом Дмитрием Баландиным. Но, увы, медальные надежды не оправдались. Что произошло, как думаете? Чего не хватило нашим спортсменам?

- Что касается Василия Левита, мы не ожидали. По крайней мере, того соперника он должен был пройти легко. Но, увы, в спорте все случается. К сожалению, Василий пропустил много ударов. Его поражение остается загадкой. Для меня это был шок. Даже не знаю, чем это можно объяснить. Считаю, что ему нужно было перейти в профессиональный бокс. Василий Левит пользуется особой любовью у болельщиков. Сейчас бы он уже мог замахиваться на чемпионский титул в профессиональном боксе.

Конечно, перенос Олимпиады из-за пандемии не лучшим образом сказался на сборной команде. Спорт не стоит на месте, не молодеют и наши спортсмены. Но выступать на Олимпиаде и представлять честь страны - это уже большое достижение.

- Остаются ли у Вас надежды на завоевание казахстанскими боксерами медалей в Токио?

- Однозначно, да. Казахстанские боксеры обладают боеспособным характером, который не раз проявлялся на предыдущих соревнованиях. Они вполне могут «вырвать» золотую медаль в самые последние минуты.

Сейчас нашим атлетам главное - не сломиться под давлением. Мы, казахстанцы, должны их поддержать. Я верю в нашу сборную и в то, что, хотя бы, одну золотую медаль они привезут!





Напомним, в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Это первая Олимпиада, которая проводится в нечетный год и почти без зрителей. Отложенные на год из-за пандемии соревнования проходят при жесточайших условиях соблюдения карантинных мер. В составе Олимпийской сборной Казахстана - 97 спортсменов.