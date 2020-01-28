Аскару Мамину доложили о планах развития казахстанского автопрома на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Национальный автомобильный павильон, где ознакомился с планами развития автомобильной промышленности Казахстана на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О состоянии и перспективах развития казахстанского автопрома, а также сотрудничестве автопроизводителей РК и РУ доложили президент объединения юридических лиц «Ассоциация казахстанского автобизнеса» А. Лаврентьев, генеральный директор «Astana Group» Н. Смагулов и председатель правления АО «Узавтосаноат» Ш. Умурзаков.

По итогам 2019 года доля автомобильной промышленности в машиностроении РК составила 26% (в 2018 г. – 19%), произведено свыше 50 тыс. единиц техники общей стоимостью около 360 млрд тг, экспортировано порядка 2,7 тыс. автомобилей.

Доля казахстанских автомобилей в продажах выросла до 59% (в 2018 г. – 49%), четыре из пяти наиболее продаваемых автомобильных брендов в РК – отечественного производства.

В текущем году в Казахстане будет начато производство свыше 10 новых моделей автомобилей. В краткосрочный период общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей, из них 10-15 тыс. – экспортировать в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан и другие страны. В г. Алматы будет открыт завод «Hyundai» мощностью 45 тыс. единиц в год. Автопроизводители примут меры по повышению доступности автомобилей для населения.

В присутствии Премьер-Министра РК А. Мамина подписаны соглашение о сотрудничестве между АО «Узавтосаноат» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», а также договор о поставке машинокомплектов автомобилей между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors».

Главе Правительства были продемонстрированы модели автобуса «Damas», грузовой машины «Labo», а также автомобиля «Chevrolet» (Tahoe, Traverse, Trailblazer, Equinox, Malibu, Tracker, Onix, Spark и др.), сборку которых планируется осуществлять в городе Костанай.