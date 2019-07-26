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Аскар Жумагалиев установил на свой мобильный телефон сертификат безопасности

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июля 2019, 12:03
Аскар Жумагалиев установил на свой мобильный телефон сертификат безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев установил на свой мобильный телефон сертификат безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на брифинге в СЦК министр показал журналистам свой телефон и сообщил о том, что установил сертификат безопасности.

«В первую очередь, я бы хотел продемонстрировать то, что я установил сертификат. Мне пришло соответствующее СМС, и я без каких-либо проблем это осуществил», - сказал Аскар Жумагалиев.

Министр подчеркнул, что государственные служащие данный сертификат безопасности используют уже полтора года.

«За последний только месяц этот сертификат безопасности позволил выявить более 8 млн фактов вирусной активности и защитить от 130 тыс. кибератак, которые сегодня осуществляется на государственные органы, госслужащих. Мы, конечно, госслужащие продолжим работу с сертификатом безопасности, а гражданам на добровольной основе: хотите, защищайтесь. Государство в этом отношении свои действия произвело», - добавил Аскар Жумагалиев.

Ранее, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности.

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