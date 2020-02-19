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Аскар Жумагалиев призывал молодежь обучаться на IT-специальности

19 Февраля 2020 17:53
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Аскар Жумагалиев призывал молодежь обучаться на IT-специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев призвал молодежь обучаться на IT-специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на коллегии ведомства министр отметил, что в прошлом году был открыт Astana IT университет, в котором готовят специалистов нового поколения.

«Экономика будущего не может обойтись без таких специалистов, в связи с чем, призываю молодежь обучаться в данном направлении, так как потребность кадров растет каждый день», - сказал Аскар Жумагалиев.

При этом глава министерства цифрового развития сообщил о росте цифровой грамотности среди старшего поколения.

«Раньше мы не могли представить, что наши родители, наравне с молодежью, будут пользоваться всеми цифровыми устройствами. На сегодняшний день уровень цифровой грамотности среди населения достиг порядка 80%», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

Вместе с тем, он призвал не останавливаться на этом.

«В год волонтера призываю нашу молодежь помочь старшему поколению овладеть новыми гаджетами, полезными программами. Ведь когда-то они преподнесли вам первые жизненные уроки, открыли дорогу в будущее, пришла ваша очередь ответить добром. В рамках года волонтерства, предлагаю провести акцию «Цифровые волонтеры», - резюмировал Аскар Жумагалиев.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Цифровой Казахстан, Молодежь, Волонтёрство,
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Серик Сабеков

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