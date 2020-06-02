Аскар Жумагалиев поздравил Байконур с юбилеем

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В день 65-летия космического комплекса «Байконур» байконурцы получают поздравления со всех уголков мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в свет вышел праздничный номер газеты «Байконур», где были размещены приветствия от руководителей космических ведомств, космонавтов, ветеранов космодрома, руководителей предприятий и организаций России и Казахстана.

От имени Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, всех предприятий космической отрасли Республики Казахстан байконурцев поздравил министр Аскар Жумагалиев.

«Байконур был и остается одним из главных векторов сотрудничества Казахстана и России в деле мирного освоения космоса, развития новых космических технологий, заботы о тружениках комплекса, жителях города Байконыр.

Благодаря поддержке Глав наших государств космодром Байконур находится в авангарде развития мировой космической индустрии, служит символом научно-технического прогресса, свидетельством взаимовыгодного партнерства

В этот праздничный день поздравляю всех специалистов, чья деятельность связана с освоением космоса! Ваша работа — это вклад в современную науку и инновации, в развитие передовых технологий, которые мы можем передать будущим поколениям.

Желаю дальнейшего развития и процветания Байконуру и всем, кому дорог этот степной край весенних тюльпанов и реализованной мечты человечества о Космосе!» - отметил министр в своем поздравлении на имя главы администрации города Байконура.