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Аскар Жумагалиев обсудил перспективы обучения казахстанских IT-специалистов с «Amazon Web Services»

25 Октября 2019 03:02
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Аскар Жумагалиев обсудил перспективы обучения казахстанских IT-специалистов с «Amazon Web Services»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев встретился с руководством компаний «Amazon Web Services» и «Plug and Play». Эти встречи стали продолжением недавних переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с капитанами бизнеса США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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Перспективы дальнейшего использования облачных технологий, обучения казахстанских IT-специалистов и взаимодействие в сфере электронной торговли в Казахстане Аскар Жумагалиев обсудил с представителями «Amazon Web Services».

Отметим, что эта компания является одной из наиболее распространенных в мире облачных платформ с широкими возможностями. Она предоставляет 165 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете.

«Мы очень заинтересованы в расширении нашего сотрудничества в сфере облачных технологий и обучении казахстанских IT специалистов. Мы знаем, что это направление работы является для Вашей страны актуальным и имеет большое значение в процессе продвижения цифровизации в Казахстане, поэтому надеемся, что наша совместная работа будет взаимовыгодной», - отметил директор по государственному сектору в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Amazon Web Services Кэмерон Брукс.

Актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере стартап-проектов стали предметом разговора министра Жумагалиева с представителями «Plug and Play». Компания, основанная в 2006 году, сегодня объединяет лучшие стартапы и крупнейшие корпорации по всему миру с помощью отраслевых акселерационных программ. Их участниками теперь могут стать и казахстанские стартап-проекты – участники технопарка Astana Hub. Соглашение об открытии представительства компании на базе технопарка уже достигнуто.

«Цель нашей компании – сделать инновации открытыми для всех и везде. Мы видим в Казахстане большой потенциал для сотрудничества, и очень много талантливых людей. Мы готовы инвестировать в эти стартап-проекты, и выводить их на новый уровень», - подчеркнул вице-президент «Plug and Play» Собхан Хани.

В свою очередь, Аскар Жумагалиев поблагодарил участников встреч за глобальные инициативы и обозначил открытость к результативному диалогу.

«С руководством компаний «Amazon Web Services» и «Plug and Play» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел плодотворные переговоры в Нью-Йорке, во время его визита в США. Тогда Глава государства подчеркнул заинтересованность нашей страны в расширении двустороннего сотрудничества. Теперь наша задача - детально проработать варианты взаимодействия и приступить к реализации намеченных планов. Хочу особо подчеркнуть, что мы нацелены на масштабную совместную работу с иностранными инвесторами», - резюмировал Аскар Жумагалиев.

Участники встреч также отметили большой потенциал для развития инновационной сферы и благоприятный инвестиционный климат в Казахстане. В свою очередь министр заверил, что работа по поддержанию привлекательного инвестклимата и внедрению передового опыта в приоритетные направления экономики Казахстана - будет продолжена.

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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