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    16:05, 06 Март 2023 | GMT +6

    Аскар Жубанов назначен гендиректором ТОО «Казатомпром-SaUran»

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    Фото: t.me/samrukazynaofficial
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Казатомпром-SaUran» назначен Жубанов Аскар Айтжанулы, ранее занимавший пост заместителя генерального директора компании по производству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

    «Казатомпром-SaUran» добывает и перерабатывает уран на месторождениях «Канжуган», «Центральный Мойынкум» и «Мынкудук» в Туркестанской области.

    ТОО «Казатомпром-SaUran» является дочерней организацией АО «НАК «Казатомпром».

    ТОО «Казатомпром-SaUran» создан решением единственного участника АО «НАК «Казатомпром от 28.04.2015 г.


    Теги:
    ФНБ «Самрук Казына» Назначения Казатомпром
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