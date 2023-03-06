Аскар Жубанов назначен гендиректором ТОО «Казатомпром-SaUran»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Казатомпром-SaUran» назначен Жубанов Аскар Айтжанулы, ранее занимавший пост заместителя генерального директора компании по производству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Казатомпром-SaUran» добывает и перерабатывает уран на месторождениях «Канжуган», «Центральный Мойынкум» и «Мынкудук» в Туркестанской области.

ТОО «Казатомпром-SaUran» является дочерней организацией АО «НАК «Казатомпром».

ТОО «Казатомпром-SaUran» создан решением единственного участника АО «НАК «Казатомпром от 28.04.2015 г.