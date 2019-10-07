Аскар Жакенов назначен замруководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Жакенов Аскар Серикжанович назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Аскар Жакенов родился 13 сентября 1975 года в городе Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет «Кайнар».

Трудовую деятельность начал в 1998 году в АОЗТ «Каргормаш-ИТЭКС» в Караганде. В 1999 году был принят на работу в Министерство юстиции РК, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления.

С марта 2004 года по февраль 2012 года трудился заместителем заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С февраля 2012 года по июль 2013 года работал заместителем заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.

С августа 2013 года занимал должность заведующего отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.