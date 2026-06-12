Аскар Валиев покинул пост генерального секретаря Национальной лыжной ассоциации

В Алматы состоялась очередная конференция Национальной лыжной ассоциации Республики Казахстан, в рамках которой стало известно об изменениях в руководящем составе, передает агентство Kazinform.

В ходе заседания были подведены итоги прошедшего олимпийского цикла, рассмотрены результаты работы федераций, входящих в состав Ассоциации, а также определены приоритетные направления дальнейшего развития лыжных видов спорта.

По информации Национальной лыжной ассоциации — занимавший на протяжении 10 лет пост генерального секретаря Аскар Валиев покинул данный пост. Отмечено, что участники заседания выразили искреннюю благодарность Аскару Валиеву за вклад в развитие лыжных видов спорта в Казахстане, профессионализм и плодотворную работу в течение прошедшего олимпийского цикла. Также пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности, новых достижений и реализации всех намеченных планов.

В ходе Конференции члены Ассоциации провели голосование по избранию руководящего состава. По итогам голосования Генеральным секретарем Национальной лыжной ассоциации РК избран экс-главный тренер сборной страны по лыжным гонкам Александр Батяйкин, исполнительным директором стал Талгат Аяпбергенов.

В разговоре с корреспондентом Kazinform Аскар Валиев уточнил, что продолжает сотрудничество с Национальной ассоциацией лыжных видов Казахстана, но теперь в качестве советника президента ассоциации. Основной его задачей будет укрепление международного сотрудничества между казахстанской лыжной Ассоциацией и коллегами из других стран.

Ранее сообщалось, каких успехов достиг Казахстан в лыжных видах спорта на Олимпиаде-2026.