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    Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппарата Минюста РК

    10 Июня 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра юстиции РК Умбеталиев Аскар Ерболатович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства юстиции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Аскар Умбеталиев родился в 1980 году в Кызылординской области.

    Окончил Казахский государственный юридический университет, Алматинский экономический университет, King’s College London (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 1997 году монтажником 4-го разряда в АО «КазЮжBодСтрой».

    В разные годы работал в структурах Министерств финансов, юстиции, ТОО «СК-Фармация».

    В 2016-2020 гг. — занимал различные должности в департаментах по организации экспертной деятельности, внутреннего администрирования; руководил Центром судебных экспертиз Министерства юстиции РК.

    С февраля 2021 года являлся руководителем аппарата Министерства юстиции РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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