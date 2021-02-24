Аскар Умбеталиев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра юстиции РК Умбеталиев Аскар Ерболатович назначен на должность руководителя аппарата Министерства юстиции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Аскар Умбеталиев родился в 1980 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Алматинский экономический университет, Лондонскую школу экономики и политических учений (стажировка). Квалификация по специальности — юриспруденция, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал в 1997 году монтажником 4-го разряда в АО «КазЮжBодСтрой». 2003-2007 — служба в органах финансовой полиции (департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью).

С 2007 по 2009 год работал в управлении администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2009 по 2016 годы занимал руководящие должности в Центре судебной экспертизы Министерства юстиции РК. С июля по декабрь 2016 года работал начальником отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация».

С 2016 по июль 2020 года работал на различных должностях в департаменте по организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК.

С июля по декабрь 2020 года — директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК. С декабря 2020 года по настоящее время занимал должность директора департамента внутреннего администрирования Министерства юстиции РК.

