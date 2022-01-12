Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аскар Умаров стал новым министром информации и общественного развития РК. Ранее он занимал должность вице-министра ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Аскар Умаров в период с 2017 по 2020 был генеральным директором ТОО МИА «Казинформ», а с января 2020 года по август 2021 года занимал должность председателя правления АО МИА «Казинформ».

Аскар Умаров родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил университет «Туран».

В 1997-1998 годы — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры».

В 1998-1999 годы — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана».

В 2001-2005 годы — корреспондент ТОО «РГ «Новости недели».

В 2005-2006 годы — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана».

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

В 2008-2010 годы — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа».

В 2011-2013 годы — вице-президент НАО «Тюркская академия».

В 2014 году — управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2016-2017 годы — президент общественного фонда.

В 2017-2020 годы — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года— председатель правления АО МИА «Казинформ».

19 августа 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан Аскар Умаров был назначен вице-министром информации и общественного развития.

Как сообщалось, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан».