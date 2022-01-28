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Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
28 Января 2022 19:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров провел онлайн встречу с представительством «Internews Network» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.
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Во встрече принимали участие директор представительства Марат Бигалиев, региональный консультант по медиаграмотности Гульнар Асанбаева, региональный советник по медиаправу Ольга Диденко, а также ответственные по вопросам сферы информации сотрудники министерства.
В ходе встречи обсуждены вопросы обучения специалистов медиасферы, реализации проектов в области доступа к информации, медиаграмотности и медиаэтики.
Стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.
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