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Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане

28 Января 2022 19:10
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Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров провел онлайн встречу с представительством «Internews Network» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

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Во встрече принимали участие директор представительства Марат Бигалиев, региональный консультант по медиаграмотности Гульнар Асанбаева, региональный советник по медиаправу Ольга Диденко, а также ответственные по вопросам сферы информации сотрудники министерства.

В ходе встречи обсуждены вопросы обучения специалистов медиасферы, реализации проектов в области доступа к информации, медиаграмотности и медиаэтики.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.


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#СМИ   #Общество   #МИОР   #Аскар Умаров  
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