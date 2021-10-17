Аскар Умаров посетил дворовый клуб и Центр социально-психологической поддержки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане вице-министр информации и общественного развития Аскар Умаров посетил семейный дворовый клуб «Замандас» и Центр социально-психологической поддержки «Шанс». Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба МИОР в facebook , Аскар Умаров в ходе посещения Центра социально-психологической поддержки «Шанс» побеседовал с подростками, проходящими реабилитацию в центре, и рассказал о предпринимаемых государством мерах по поддержке молодежи.

Во время посещения семейно-дворового клуба «Замандас» было отмечено, что с начала 2021 года на его базе функционирует Республиканский центр сопровождения семьи, который создан с целью формирования единого образовательного и консультативного пространства по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в текущем году проведено более 10 тематических тренингов с участием 300 сотрудников центров поддержки семьи.

Более 500 женщин, попавших в трудно-жизненную ситуацию, получили новые специальности по следующим направлениям: швейное мастерство, клининг, СММ, кулинария, профессиям в области красоты. Около 700 человек получили информационно-консультационную поддержку по самым различным вопросам по принципу «одного окна».

Отметим, проект реализуется ОФ «Замандас 21» при поддержке Министерства информации и общественного развития.

Напомним, в рамках исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» планируется создать центры поддержки семьи в каждом регионе. Также Глава государства в своем Послании народу Казахстана дал поручение обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе.