Аскар Умаров посетил дворовый клуб и Центр социально-психологической поддержки в столице
Как сообщила пресс-служба МИОР в facebook , Аскар Умаров в ходе посещения Центра социально-психологической поддержки «Шанс» побеседовал с подростками, проходящими реабилитацию в центре, и рассказал о предпринимаемых государством мерах по поддержке молодежи.
Во время посещения семейно-дворового клуба «Замандас» было отмечено, что с начала 2021 года на его базе функционирует Республиканский центр сопровождения семьи, который создан с целью формирования единого образовательного и консультативного пространства по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Так, в текущем году проведено более 10 тематических тренингов с участием 300 сотрудников центров поддержки семьи.
Более 500 женщин, попавших в трудно-жизненную ситуацию, получили новые специальности по следующим направлениям: швейное мастерство, клининг, СММ, кулинария, профессиям в области красоты. Около 700 человек получили информационно-консультационную поддержку по самым различным вопросам по принципу «одного окна».
Отметим, проект реализуется ОФ «Замандас 21» при поддержке Министерства информации и общественного развития.
Напомним, в рамках исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» планируется создать центры поддержки семьи в каждом регионе. Также Глава государства в своем Послании народу Казахстана дал поручение обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе.