Аскар Умаров: Пересмотр Закона о СМИ предполагает новую редакцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров пояснил, как будет пересмотрен закон о средствах массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет меняться то, что необходимо на сегодня для государства, для общества и журналистского сообщества. Мы будем это вместе обсуждать. Уже есть запросы от журналистских организаций, журналистских правозащитных организаций, есть запросы от экспертов, чтобы обсудить. Будем садиться, обсуждать, поэтому сейчас говорить, что будет конкретно меняться - преждевременно, поскольку будет запрос не только лично от меня, это должен быть общий наш запрос от медийного сообщества», - сказал журналистам Аскар Умаров, отвечая на вопросы журналистов.

Министр при этом уточнил, что речь идет о пересмотре Закона о СМИ.

«Соответственно, будем обсуждать, будем получать предложения. Я вчера написал, что мы ждем предложения. Создадим рабочую группу, будем обсуждать все то, что сегодня необходимо для плодотворного развития современной медиасферы, естественно, все это будет учитываться», - отметил глава МИОР РК.

По словам Аскара Умарова, новшества в законе быть должны.

«Говорим ли мы об обновлении закона, говорим ли о создании принципиально нового закона? В любом случае пересмотр Закона о СМИ предполагает новую редакцию», - считает министр информации и общественного развития.

«Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более конкурентоспособными и востребованными нашей аудиторией», - подчеркнул Аскар Умаров.