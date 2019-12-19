Аскар Умаров: Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв проходил открыто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв проходил открыто. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «МИА «Казинформ» Аскар Умаров.

«Недавно прошел заключительный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. В качестве наблюдателя я входил в Экспертную комиссию, в которой претенденты проходили собеседование. Также наблюдателями были известные эксперты и общественные деятели Марат Башимов, Артур Платонов, Данияр Ашимбаев и другие. В саму комиссию входили как представители Администрации Президента, Агентства по делам государственной службы, так и из академической среды. В целом, все прошло достаточно открыто, с использованием цифровых технологий, то есть у каждого члена комиссии, который имел право голоса, был отдельный планшет, на котором он сразу отмечал те или иные показатели, по которым велся отбор, ставил оценку участникам. Хочу отметить прекрасную организацию работы комиссии со стороны Агентства по делам государственной службы. Участвовала очень активная, образованная молодежь, и членам комиссии было достаточно сложно принимать решения. Тем не менее, на мой взгляд, отобрали лучших. Всего было отобрано 330 человек, из этих молодых специалистов 300 будут рекомендованы к зачислению в Президентский молодежный кадровый резерв, который, естественно, будет работать на обновление и модернизацию кадрового состава госслужащих нашей страны», – сказал А.Умаров.

По его словам, комиссия работала в течение двух недель с 9:00 до 19:00. На каждого претендента приходилось по 7 минут, за это время члены комиссии должны были задать вопросы и принять решение, отметив его на своих планшетах.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе обозначил необходимость создания Президентского молодежного кадрового резерва, подчеркнув, что резерв должен стать эффективным социальным лифтом для молодежи. В отборе приняли участие госслужащие, представители квазигосударственного сектора, частного сектора, гражданского общества. Регистрация претендентов в резерв проходила с 1 по 30 сентября. Основными требованиями были: гражданство Республики Казахстан, возраст не старше 35 лет, образование и общий стаж работы не менее 5 лет.

Отбор претендентов проводится в 6 этапов. Первый этап – прием документов участников. Второй этап – тестирование кандидатов, направленное на определение способностей претендента работать со сложной текстовой и числовой информацией. Третий этап – верификация тестирования. Четвертый этап - оценка потенциала кандидатов, в том числе его лидерских качеств, уровня стратегического видения, мотивации и ценностей. На данном этапе кандидаты писали эссе и проводили презентацию своих социально-значимых проектов, а специально привлеченные эксперты в области человеческих ресурсов оценивали компетенции участников. Пятый этап — собеседование участников в Экспертной комиссии. На данный этап были допущены участники, показавшие наилучшие результаты по предыдущим этапам отбора в совокупности баллов. В настоящее время проводится финальный этап – заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву. По словам организаторов проекта список резервистов будет опубликован до конца текущего года.