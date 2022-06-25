25 Июня 2022 14:46

Аскар Умаров обсудил со СМИ города Алматы новые подходы по пересмотру медиа-законодательства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аскар Умаров в городе Алматы обсудил с представителями СМИ города новые подходы по пересмотру медиа-законодательства. В мероприятии приняли участие представители неправительственные организаций, телеканалов, печатных изданий и интернет-ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Аскар Умаров в своем выступлении рассказал о выработанных рабочей группой направлениях, требующих урегулирования в новом законе.

«Разработка законопроекта нами проводится открыто и прозрачно с привлечением всех заинтересованных лиц», - отметил министр.

Модератором мероприятия выступил журналист Аскар Джалдинов, который отметил, что в ходе мероприятия любой желающий может внести свои предложения для обсуждения.

В заключение министр отметил, что обсуждение законопроекта будет проходить в открытом формате и открытые встречи будут проводится на постоянной основе.

По итогам обсуждения участниками мероприятия были даны предложения для обсуждения и рассмотрения рабочей группой в рамках законопроекта.