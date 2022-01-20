Аскар Умаров обсудил с Верховным муфтием РК вопросы религиозной деятельности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с Верховным муфтием Наурызбай кажы Таганулы и обсудил с ним актуальные вопросы Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу министерства.
Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам противодействия идеологии деструктивных религиозных течений в обществе. Также были подняты вопросы повышения на новый уровень качества просветительской работы муфтията в соответствии с глобальными трендами с использованием различных каналов распространения информации: СМИ, социальные сети, мессенджеры, книги и др.
Министр выразил благодарность Верховному муфтию за гражданскую позицию и обращение к мусульманам страны во время трагических событий января с призывом к единству, содействию сохранения мира.
«Духовное управление мусульман Казахстана всегда призывало к консолидации нашего народа вокруг духовных ценностей, содействуя укреплению межконфессионального согласия в стране», - отметил Аскар Умаров.
По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество между министерством и Духовным управлением мусульман Казахстана.
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