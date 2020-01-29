Аскар Шакиров встретился с региональным директором представительства «Penal Reform International» Азаматом Шамбиловым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова с региональным директором представительства «Penal Reform International» (PRI) в Центральной Азии Азаматом Шамбиловым, в связи с завершением его миссии в данном качестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи была отмечена эффективность сотрудничества Казахстана с этой международной организацией.

Вице-спикер Сената отметил активное участие «Penal Reform International» в реформировании уголовно-исполнительной системы Казахстана, профессиональной подготовке сотрудников пенитенциарных органов, развитии службы пробации, ресоциализации осужденных, ознакомлении с лучшими практиками исполнения наказания.

Было также подчеркнуто, что представительство PRI является одним из главных участников создания и становления национального превентивного механизма (НПМ) в Казахстане, как в его законодательном закреплении, так и в практической реализации.

В настоящее время НПМ в Казахстане является образцом взаимодействия государственных органов с гражданским обществом, а также одним из действенных способов общественного контроля над закрытыми учреждениями.

А.Шамбилов высоко оценил проводимые в Казахстане реформы, направленные на совершенствование уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности. Принятые в стране в последнее время законы, по его мнению, составляют прочную правовую базу для реализации этих реформ.

В завершение встречи стороны выразили необходимость дальнейшего развития плодотворного сотрудничества, в том числе в законотворческой сфере.