Аскар Шакиров встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась встреча заместителя председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита спикера верхней палаты российского Парламента Валентины Матвиенко в Республику Казахстан в июне текущего года.

По итогам проведенных переговоров был подписан Протокол состоявшегося ранее заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации РФ.

Находящийся в Москве в качестве координатора международных наблюдателей МПА СНГ за выборами в Государственную Думу, вице-спикер Сената в рамках предвыборных мероприятий провел ряд встреч в Государственной Думе с вице-спикером Петром Толстым и лидерами политических партий нижней палаты российского Парламента: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».