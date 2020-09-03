Аскар Шакиров: «Слышащее государство» - это, по сути, строительство «Справедливого государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Само название нынешнего Послания Президента народу Казахстана: «Казахстан в новой реальности: время действий» определило его содержание, нацеленное на принятие неотложных и всесторонних мер по преодолению стоящих перед страной новых вызовов. Такое мнение высказал заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, передает МИА «Казинформ».

«Обращает на себя внимание то, что документ, посвящен исключительно внутригосударственным проблемам и выработке крайне своевременных предложений по их решению.

Несмотря на экстраординарность поставленных Главой государства задач, можно утверждать, что они являются логическим продолжением реализации предыдущего Послания, где была обнародована масштабная программа действий в новых условиях мирового развития», - отметил Аскар Шакиров.

Если рассматривать поручения Президента в сфере экономических преобразований, продолжил он, то тут очевидна необходимость экстренных мер, исходя из складывающейся в целом в мире неблагоприятной ситуации.

Вместе с тем в Послании подтверждено неуклонное следование взятому курсу на построение «Справедливого государства», непременными условиями которого являются политические преобразования, прежде всего в сфере защиты прав человека, обозначил заместитель председателя Сената.

«В период между двумя Посланиями Президента в данном направлении проделана значительная работа: приняты законы о политических партиях, о выборах, о мирных собраниях, о деятельности Парламента, в том числе предусматривающий наличие парламентской оппозиции, совершенствуется законодательство в сфере защиты прав личности.

Как сказал Президент, это только начало реформ», - отметил Аскар Шакиров.

По его словам, одним из ключевых направлений в данной связи является ускорение развития местного самоуправления путем более активного вовлечения граждан в процесс управления государством.

«В данном контексте исключительно важную роль должны играть маслихаты, в обязанность которых входит выражение чаяний своих избирателей по любым вопросам жизнедеятельности. Вместе с тем наделенные законом широкими правами, вплоть до контроля над расходованием местных ресурсов, на практике маслихаты не в достаточной мере реализовывают свои полномочия. Глава государства назвал это «политическим анахронизмом». Вследствие недостаточности существующего диалога между населением и местными органами власти, граждане вынуждены обращаться с локальными проблемами к центральной власти. Уроки борьбы с пандемией коронавируса иллюстративно это подтверждают.

Открытость работы маслихатов, благодаря внедрению обязательных онлайн-трансляций, позволит гражданской общественности реально участвовать в принятии решений на местном уровне», - говорит он.

Свой вклад в укрепление роли маслихатов вносит Сенат Парламента, при котором функционирует Совет по взаимодействию с местными представительными органами. Под эгидой Совета при содействии Казахстанского союза юристов проводится работа, связанная с повышением эффективности работы депутатов маслихатов по представлению интересов населения, взаимодействию с местными исполнительными органами, рассказал Аскар Шакиров.

«Критически важным в Послании было названо принятие новых мер по защите прав человека, которые Глава государства определил в качестве приоритетных, дав соответствующие поручения.

Достаточно закономерным представляется присоединение к третьему Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, которое позволит казахстанским детям обращаться в Комитет ООН по правам ребенка с жалобами на нарушения их прав, закрепленных в данной Конвенции. В настоящее время в связи с многочисленными военными конфликтами, вынужденной массовой миграцией, охватившей мир пандемией коронавируса дети являются наиболее уязвимой социальной группой в зоне риска.

Данный шаг будет очередным подтверждением приверженности нашей страны основным общепризнанным международно-правовым нормам и стандартам. На сегодняшний день Казахстан уже признал компетенцию четырех комитетов ООН рассматривать индивидуальные жалобы: Комитета по правам человека, Комитета по предупреждению пыток, Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин», - пояснил зампред Сената.

В контексте продолжающегося реформирования правоохранительных органов Президент дал ряд новых поручений, среди которых можно выделить введение обязательного видеонаблюдения в правоохранительных органах.

«Согласно данным Генеральной прокуратуры РК, в 2019 году по статье 146 «Пытки» было зарегистрировано 86 уголовных правонарушений. За пять месяцев 2020 года по этой же статье был зарегистрирован уже 131 аналогичный случай.

Кстати, предлагаемое нововведение не является какой-то исключительной мерой. Оно предусмотрено в Факультативном протоколе к Конвенции против пыток, к которому Казахстан присоединился в 2008 году, создав у себя национальный превентивный механизм по предупреждению пыток. В связи с этим приобретают особый смысл слова в Послании о том, что «чем больше силовые структуры будут полагаться на передовые методы работы, тем больше у них будет шансов вписаться в контекст международной практики».

Актуальным и своевременным, особенно в настоящее время, звучит тезис о том, что «ни один аспект социально-экономического развития не может быть успешно реализован без верховенства закона и гарантирования безопасности наших граждан».

Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана является выверенной, добротной основой для дальнейшего развития страны в беспрецедентных условиях мирового развития», - заключил Аскар Шакиров.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.