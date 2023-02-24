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Аскар Шакиров принял участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2023, 19:02
Аскар Шакиров принял участие в зимней сессии ПА ОБСЕ Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в работе 22-ого Зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении на заседании Бюро Ассамблеи сенатор подчеркнул, что итоги инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым всенародного референдума по внесению поправок в Конституцию способствуют трансформации политической модели, выстраиванию оптимального баланса между институтами власти, усилению сдержек и противовесов между ними.

Предстоящие парламентские выборы в Казахстане продолжат перезапуск политической системы страны. Переход на новую пропорционально-мажоритарную систему при выборах депутатов Мажилиса создаст благоприятные условия для развития многопартийной системы, усиления гражданского общества и непосредственного взаимодействия граждан с избранными ими членами Парламента.

«Для нас важно, что ОБСЕ и ее Парламентская Ассамблея, как авторитетные международные организации в сфере оценки избирательных процессов, будут осуществлять объективный мониторинг предстоящих выборов», – заявил казахстанский представитель.

В рамках совместного заседания комитетов Ассамблеи было заявлено о том, что Казахстан привержен концепции всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности, как это было закреплено в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ в 2010 году. В условиях, когда по данному вопросу наблюдается разделение международного сообщества, парламентариям необходимо продолжать коллективный поиск формулы мира, используя все имеющиеся инструментарии.

На полях сессии состоялись двусторонние встречи с вице-президентами Ассамблеи Рейнхольдом Лопаткой и Ирен Хараламбидес, назначенными главой делегации ПА ОБСЕ и спецкоординатором краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Казахстане, соответственно.

Аскар Шакиров проинформировал европейских парламентариев о ходе подготовки и организации выборных процедур в соответствии с общепринятой международной практикой и стандартами. Было отмечено, что участие на выборах представительной делегации ПА ОБСЕ и БДИПЧ является знаком признания и поддержки демократических преобразований в Казахстане.

Была отмечена готовность Казахстана к конструктивному сотрудничеству с ОБСЕ и ее Парламентской Ассамблеей по всем аспектам электорального процесса в Казахстане.


ОБСЕ   Внешняя политика Казахстана   Сенат  
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