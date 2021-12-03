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Аскар Шакиров принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ в Стокгольме

3 Декабря 2021 22:40
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Аскар Шакиров принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ в Стокгольме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК, Заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Аскар Шакиров принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ в Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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На заседании Бюро казахстанский парламентарий презентовал отчет о своей деятельности в качестве Специального представителя ПА ОБСЕ по Целям в области устойчивого развития.

По мнению сенатора, несмотря на определенный прогресс, действия по реализации Целей пока еще не достигли необходимых темпов и масштабов. Распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим экономические проблемы негативно отразились на показателях устойчивого развития по всему перечню ЦУР.

«Как Спецпредставитель по ЦУР считаю, что парламентариям необходимо использовать свои полномочия и возросшую готовность населения к переменам с целью более решительных действий в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - заявил он.

Аскар Шакиров ознакомил парламентариев ОБСЕ с планами по организации 26 января 2022 г. веб-диалога о роли национальных парламентов и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в обеспечении реализации ЦУР.

Мероприятие планируется в контексте продвижения инициативы «Призыв к действию - Хельсинки +50», нацеленной на реализацию видения безопасного и устойчивого будущего в соответствии с всеобъемлющим подходом ОБСЕ к безопасности.

В ходе пребывания в Стокгольме вице-спикер провёл переговоры с заместителем главы Ассоциации дружбы с Центральной Азией шведского парламента Микаэлом Страндманом, в рамках которых были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Шведский парламентарий был проинформирован о политических реформах, проводимых в рамках модернизационной повестки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации межпарламентских связей.


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#ОБСЕ   #Сенат  
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