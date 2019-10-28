Аскар Шакиров принял участие в Европейской конференции председателей парламентов
СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Казахстана Аскар Шакиров принял участие в Европейской конференции председателей парламентов, организованной под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Форум, в котором приняли участие главы парламентов 47 государств-членов Совета Европы, стран-партнеров и наблюдателей, а также ряда международных парламентских ассамблей, был посвящен 70-летию образования Совета Европы. В рамках повестки дня состоялись дискуссии по вопросам становления и развития общеевропейского дома, вклада парламентов в реализацию Целей устойчивого развития ООН, а также проблеме гендерного равенства.
Во время пребывания в Страсбурге А. Шакиров провел переговоры с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Стороны отметили взаимопонимание и доверие во взаимоотношениях Казахстана с данной организацией. В качестве действенных примеров двустороннего взаимодействия были приведены эффективное сотрудничество с Венецианской комиссией, а также вступление нашей страны в GRECO (Группа государств по противодействию коррупции).
Лилиан Мори Паскье приветствовала открытие в г. Нур-Султане регионального представительства Совета Европы для стран Центральной Азии.
Вице-спикер также провел переговоры с заместителем председателя Палаты представителей Королевства Бельгия А.Флао, в ходе которых была отмечена динамика двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Бельгийский парламентарий сообщил о том, что в ближайшее время будет сформирован новый, поствыборный состав бельгийской части межпарламентской группы дружбы Казахстан-Бельгия. В данном контексте стороны отметили важность эффективного взаимодействия законодательных органов стран в свете скорого вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве между Республикой Казахстан и Европейским союзом.
Состоялась также встреча с председателем Межпарламентского союза Габриелой Куэвас Баррон, с которой были обсуждены вопросы предстоящей в 2020 году в г. Нур-Султане парламентской конференции Всемирной торговой организации. Глава Межпарламентского союза выразила благодарность за проведение данного мероприятия в Казахстане.
На полях форума заместитель Председателя Сената Парламента РК также провел встречи с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, руководителями делегаций Азербайджана, Турции, Кипра, Лихтенштейна и Швеции, дипломатических миссий при Совете Европы.
Первая Европейская конференция председателей парламентов состоялась в 1975 году. Это мероприятие проводится раз в два года, поочередно в Страсбурге и в столице одного из государств-членов Совета Европы.
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