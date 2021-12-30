Аскар Шакиров: Подписание Закона Об уполномоченном по правам человека - важный пункт реализации модернизационной повестки Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» подписан Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Документ, инициированный по поручению Главы государства депутатами Сената Парламента призван обеспечить законодательную основу деятельности Омбудсмена. О том, какие новшества появятся в деятельности Уполномоченного по правам человека в Казахстане и как это повлияет на уровень защищённости казахстанцев, в интервью МИА «Казинформ» рассказал заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров.

-Главой государства на днях был подписан Закон об Уполномоченном по правам человека в Казахстане. Как Вы можете прокомментировать значение принятия этого Закона. Как он отразится на развитии института Омбудсмена в Казахстане?

- Законодательное закрепление института Омбудсмена является не только неотъемлемой частью проводимых в стране политических реформ, но и призван быть важным актором их имплементации.

В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточно раскрытый потенциал данного института и дал поручение о разработке и принятии соответствующего закона.

До настоящего времени правовая основа его деятельности, с международно-правовой точки зрения, практически отсутствовала, так как не соответствовала общепризнанным стандартам в данной сфере, в частности Парижским и Венецианским принципам.

Указанные стандарты предполагают законодательное закрепление статуса национального правозащитника.

Так или иначе, любая сфера жизнедеятельности общества, будь то политическая, экономическая или социальная, затрагивает права и свободы отдельно взятого человека. В процессе выявления и восстановления нарушенных прав необходим независимый, объективный и равноудаленный орган, каковым является институт Омбудсмена. Это мировая практика, которая за многовековую историю выработала общепризнанные стандарты и принципы.

В данном вопросе наиболее важным представляется то, что законодательное наделение Омбудсмена полноценными полномочиями и правами позволяет ему занять должное место в политико-правовой системе страны и должным образом выполнять свойственные ему функции и обязанности.

-В чём заключаются ключевые новеллы Закона? Какие нормативные несовершенства, препятствовавшие полноценной деятельности этого института, удалось ликвидировать благодаря принятию Закона?

- Одними из важных новелл закона являются наделение Уполномоченного правом обращения в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, а также предоставление ему всестороннего иммунитета неприкосновенности. Одновременно устанавливается ответственность за вмешательство, либо воспрепятствование его законной деятельности.

Учреждение представителей Омбудсмена во всех регионах страны позволит ему быть более доступным для населения и оперативно реагировать на обращения граждан.

Это лишь малая часть законодательных нововведений, активизирующих деятельность национального правозащитника, рамки которой существенно расширяются и укрепляются.

Очень важно при этом иметь ввиду то, что с предоставлением Омбудсмену беспрецедентных полномочий одновременно устанавливаются весьма высокие параметры, которым он должен соответствовать.

Новый закон, действительно, устраняет ряд коллизий, имевших место в действовавшей ранее правовой основе деятельности Омбудсмена.

Так, ранее на Уполномоченного отдельными актами возлагались определенные функции при отсутствии соответствующего уровня нормативного правового акта, регулирующего его собственную деятельность. Например, Уголовно-исполнительный кодекс предоставлял ему право координировать работу Национального превентивного механизма против пыток. Работа в формате этого механизма предполагает обеспечение человеческих прав в широком спектре объектов, в том числе в пенитенциарных учреждениях, психоневрологических диспансерах, детских домах и т.д.

Согласитесь, что работа в этих условиях требует прочной и конкретной правовой основы с упомянутым выше иммунитетом и регламентированным порядком правоотношений со всеми государственными органами и должностными лицами.

- По Вашему мнению, повлияет ли принятый Закон на позиции Казахстана на международной арене?

- Приверженность Казахстана общепризнанным ценностям и принципам, безусловно, укрепляет его международный авторитет. Конкретные шаги, предпринятые по инициативе Президента в этом направлении, встречают положительную оценку в международном сообществе. Казахстан активно и весомо участвует в международных делах.

Наша страна избрана в члены Совета по правам человека ООН, представитель Казахстана занял высокий пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Принятый Закон не является в этом плане исключением. Отсутствие ранее законодательного статуса не позволяло Омбудсмену полноценно, более эффективно участвовать и взаимодействовать в международном формате, например, в рамках Глобального альянса национальных правозащитных учреждений и Азиатско-Тихоокеанского форума, членом которых он является.

Учитывая возрастающую роль вопросов гуманитарного измерения и прав человека в международной политике и межгосударственных отношениях, вышеуказанное положение дел являлось контрпродуктивным.

Теперь у казахстанского Омбудсмена есть веские основания для получения статуса «А» в указанных организациях, предусматривающего право голоса.

-Привлекались ли в процесс разработки законопроекта эксперты? Расскажите, как проходил этот процесс?

Законопроект всесторонне, гласно и на широкой репрезентативной основе обсуждался в рамках Экспертного совета при Омбудсмене, круглых столов в обеих палатах Парламента с участием международных и отечественных правозащитных организаций.

Особого внимания заслуживает получение в целом положительного заключения Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), которая приветствовала законодательно установленный независимый статус Уполномоченного, а также принцип верховенства закона, заложенный в основу его деятельности.

Разработчиками законопроекта был проведен ряд консультаций с членами и экспертами данной организации, в ходе которых были получены отдельные рекомендации. Часть из них учтена, остальные приняты во внимание и, по обоюдной договоренности сторон, будут рассмотрены по мере становления института Омбудсмена в Казахстане.

- Таким образом, подписанный Закон является частью общестрановой повестки реформ?

- Принятие Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», как и реализация других пунктов модернизационной повестки Главы государства, следует воспринимать в качестве твердой политической воли развивать принципы демократии в Казахстане.

Законопроект об Омбудсмене, как известно, был разработан депутатами Сената в соавторстве с коллегами из нижней палаты Парламента.

В данной связи хотел бы отметить, что в ходе сессий нынешнего созыва сенаторами планируется инициировать 25 законопроектов, 11 из которых уже подписаны Президентом.

Данные законопроекты, вкупе с обращениями депутатов в Правительство в рамках парламентского контроля, охватывают широкий спектр вопросов и нацелены на законодательное обеспечение проводимых в стране преобразований.

- Спасибо за интервью.