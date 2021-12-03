+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Шакиров: парламентарии имеют необходимый потенциал для активного содействия реализации глобальной Повестки-2030

3 Декабря 2021 09:48
Поделиться:
Аскар Шакиров: парламентарии имеют необходимый потенциал для активного содействия реализации глобальной Повестки-2030

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента РК, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Аскар Шакиров принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ в Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Как уберечь озеро Балхаш от обмеления, рассказал депутат
Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате 100 рассказов о независимости: Председательство Казахстана в ОБСЕ

Парламентарии обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, текущую деятельность Парламентской Ассамблеи, а также план предстоящей работы на 2022 год.

На заседании Бюро казахстанский парламентарий презентовал отчет о своей деятельности в качестве Специального представителя ПА ОБСЕ по Целям в области устойчивого развития.

По мнению сенатора, несмотря на определенный прогресс, действия по реализации Целей пока еще не достигли необходимых темпов и масштабов. Распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим экономические проблемы негативно отразились на показателях устойчивого развития по всему перечню ЦУР.

«Как Спецпредставитель по ЦУР считаю, что парламентариям необходимо использовать свои полномочия и возросшую готовность населения к переменам с целью более решительных действий в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - заявил он.

Аскар Шакиров ознакомил парламентариев ОБСЕ с планами по организации 26 января 2022 г. веб-диалога о роли национальных парламентов и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в обеспечении реализации ЦУР.

Мероприятие планируется в контексте продвижения инициативы «Призыв к действию – Хельсинки +50», нацеленной на реализацию видения безопасного и устойчивого будущего в соответствии с всеобъемлющим подходом ОБСЕ к безопасности.

В ходе пребывания в Стокгольме вице-спикер провёл переговоры с заместителем главы Ассоциации дружбы с Центральной Азией шведского Парламента Микаэлом Страндманом, в рамках которых были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Шведский парламентарий был проинформирован о политических реформах, проводимых в рамках модернизационной повестки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации межпарламентских связей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Швеция  
Поделиться:
Новости по теме
Как уберечь озеро Балхаш от обмеления, рассказал депутат
Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате
100 рассказов о независимости: Председательство Казахстана в ОБСЕ
Популярное
1 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Девушка совершила самоубийство в Алматы
4 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
5 Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
6 Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Читайте также
Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы
Сколько осужденных за рубежом казахстанцев попадут под амнистию
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Девушка совершила самоубийство в Алматы
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив