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Аскар Шакиров: Парламентарии должны содействовать продвижению гендерного равенства

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Сентября 2021, 10:29
Аскар Шакиров: Парламентарии должны содействовать продвижению гендерного равенства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в онлайн-конференции «Женщины, мир и безопасность», организованной Парламентской Ассамблеей ОБСЕ в рамках своей инициативы «Призыв к действию – процесс «Хельсинки + 50», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники онлайн-диалога обсудили роль Парламентской Ассамблеи и национальных парламентов в обеспечении полного и значимого участия женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, миротворчестве, защите женщин и девочек от гендерного неравенства.

В своем выступлении вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Аскар Шакиров отметил, что всесторонняя защита прав женщин, искоренение насилия и дискриминации в отношении их, а также продвижение женщин во властных структурах являются важнейшими приоритетами в развитии государств-членов ОБСЕ.

«Казахстан досрочно достиг Целей развития тысячелетия ООН в части обеспечения гендерного равенства и входит в число стран с «очень высоким уровнем гендерного развития», лидируя среди стран СНГ по Индексу гендерного развития», - отметил вице-спикер.

Он подчеркнул важность инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по введению 30-процентной квоты для женщин и молодежи в списках кандидатов политических партий на выборах, что позволило увеличить представленность женщин в Мажилисе Парламента до 27%.

Была отмечена значимая роль женщин в создании рабочих мест и стимулировании экономического роста, которые возглавляют 43% предприятий малого и среднего бизнеса.

Казахстанские женщины-военнослужащие, наряду с мужчинами, в рамках миссии ООН участвуют в миротворческих программах восстановления мирной жизни в постконфликтных странах.

В заключение казахстанский сенатор призвал парламентариев ОБСЕ обеспечить большую сбалансированность в вопросах представленности женщин, содействовать созданию благоприятных условий и наращиванию потенциала с тем, чтобы женщины могли полностью реализовывать свои возможности.

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