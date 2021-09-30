Аскар Шакиров: Парламент Казахстана заинтересован в укреплении сотрудничества с ПАСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-30 сентября 2021г. в Страсбурге делегация Сената Парламента РК в составе Заместителя Председателя Аскара Шакирова и депутатов Али Бектаева и Нурлана Кылышбаева приняла участие в работе осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы участвовали в пленарном заседании и работе комитетов Ассамблеи.

В рамках мероприятия Вице-спикер провел переговоры с Председателем Парламентской Ассамблеи Риком Демсом, заместителем Генерального Секретаря Совета Европы Бьерном Берге, Председателем Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Жолтом Неметом, руководителем политической группы Объединенных левых сил Тини Коксом.

Европейские коллеги были ознакомлены со стратегическими инициативами Главы государства, в том числе направленными на дальнейшее развитие демократических процессов и расширение возможностей участия граждан в общественно-политической жизни страны.

На встрече с Председателем Парламентской Ассамблеи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества Казахстана с ПАСЕ.

Рик Демс высоко оценил политические инициативы Главы государства, в частности, по законодательному введению института парламентской оппозиции, квот для женщин и молодежи в партийных списках, гендерному равенству и отмене смертной казни.

Председатель ПАСЕ выразил готовность посетить Казахстан с официальным визитом в текущем году. «Важно продолжить работу по сближению ПАСЕ и Казахстана с целью развития конструктивного взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес», - заявил Рик Демс.

На заседании Комитета по равенству и недискриминации сенатор Али Бектаев рассказал о мерах руководства нашей страны по защите прав женщин и продвижению вопросов гендерного равенства.

В Страсбурге парламентская делегация приняла участие в торжественном приеме по случаю 30-летия Независимости Казахстана. В рамках вечера состоялись фотовыставка и концерт с участием молодых талантов из Казахстана. Мероприятие посетили парламентские делегации стран-членов ПАСЕ и представители Совета Европы.

Выступая на открытии торжественного вечера, Вице-спикер Сената подчеркнул, что за годы Независимости Казахстан стал стабильным и авторитетным государством, известным на международной арене. «Три десятилетия Независимости стали для Казахстана эпохой экономического прогресса и устойчивого развития. Наша страна стала лидером в реализации самых успешных и масштабных рыночных реформ на постсоветском пространстве», - заявил сенатор.

Вице-президенты ПАСЕ Киммо Кильюнен и Аркадиуш Муларчек, отмечая выдающийся вклад первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление нашего государства, всецело поддержали осуществляемые в настоящее время всесторонние реформы Президента Касым-Жомарта Токаева.

Парламентарии ПАСЕ отметили успешную деятельность РК в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена и председательство Казахстана в ОБСЕ, способствовавшие продвижению новой парадигмы обеспечения безопасности, и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с Советом Европы и его Парламентской Ассамблеей.