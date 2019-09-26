Аскар Шакиров: Наша задача – укрепить роль маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя председателя Сената Аскара Шакирова с секретарями маслихатов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Участники мероприятия обсудили реализацию рекомендаций, выработанных по итогам встречи председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями центральных государственных органов и местных представительных органов в апреле этого года. Рекомендации касались совершенствования законодательного и практического регулирования деятельности маслихатов.

Вице-спикер отметил важную роль депутатов маслихата в системе местного государственного управления и самоуправления, в частности, в обеспечении стабильного развития регионов страны. При этом А. Шакиров подчеркнул, что Сенат Парламента в своей деятельности уделяет существенное внимание укреплению взаимодействия с местными представительными органами в законотворческом процессе в вопросах развития регионов. В данном контексте участниками встречи дана положительная оценка функционированию в верхней палате Парламента Совета по взаимодействию с местными представительными органами и депутатской группы «Өңір».

Депутаты маслихатов, в свою очередь, обратили внимание на существующие проблемы в реализации своих мандатов, связанных с правовым, организационным и иным обеспечением своей деятельности. Отдельное внимание в ходе обмена мнениями было уделено совершенствованию взаимосвязи депутатов Сената, избранных маслихатами регионов, с выборщиками и взаимодействия депутатов всех уровней с гражданским обществом и населением.

Во встрече также приняли участие и высказали свои позиции по обсужденным вопросам депутат Сената Парламента, Председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Толеубек Мукашев, депутат Сената, руководитель депутатской группы «Өңір» Михаил Бортник.