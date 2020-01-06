Аскар Нурумжанов назначен председателем правления АО «Казтелерадио»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АО «Казтелерадио» назначен Аскар Нурумжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казтелерадио.

Аскар Муканметжанович Нурумжанов родился в 1972 году в городе Алматы. В 1999 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Экономика и менеджмент», в 2009 году – Международную академию бизнеса по программе MBA в Алматы, а в 2014 году - Международную бизнес-школу по программе DBA, имеет академическую степень «Доктор делового администрирования».

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом службы внутреннего аудита и учетной политики в АО «Казахтелеком» (г. Алматы), затем работал ведущим специалистом финансового департамента, с 2003 года - заместитель директора Финансового департамента, а с 2006 по 2016 годы занимал должность генерального директора Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций.

С 2016 по 2017 год работал директором департамента информационных технологий Национального банка РК.

В 2018-2019 годы занимал должность первого заместителя председателя правления АО РТРК «Qazaqstan».