Аскар Мырзахметов встретился с руководителями этнокультурных объединений Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе, в Доме дружбы, состоялась традиционная встреча акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова с руководителями Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области и этнокультурных объединений региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе встречи прозвучала информация об итогах деятельности Ассамблеи в уходящем году. Об этом рассказали общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Юрий Минаков, председатель Совета матерей при областной АНК Мухаббат Миражапова, председатель общественного объединения «Казахский культурный центр «Аулие-ата», руководитель научно-экспертной группы ректор ТарГУ Махметгали Сарыбеков, участник молодежного движения «Жаңғыру жолы» Виктория Трегубова, председатель татаро-башкирского этнокультурного центра Амир Халиков.





«Необходимо отметить высокий уровень проведения мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Жамбылской области, - сказал Махметгали Сарыбеков. - Открылись многочисленные крупные объекты, в том числе и туристические».

При этом Махметгали Сарыбеков обратил внимание, что при составлении отчетов руководители этнокультурных объединений не указывают различные проблемные моменты и пути их решения. Кроме того, они не в полной мере пользуются разработанной научно-экспертной группой интерактивной картой, показывающей этносоциальную ситуацию в регионе.

Председатель украинского ЭКО Федор Клименко выразил благодарность акиму области Аскару Мырзахметову за поддержку жамбылской делегации, которая приняла участие в состоявшемся недавно в Нур-Султане IV международном фестивале украинского народного творчества.





«Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области проделала большой объем работы, - отметил глава региона. - Планы на уходящий год полностью реализованы. Причем в данном процессе активное участие приняли и сами этнокультурные объединения».

Аскар Мырзахметов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал творческих успехов в работе.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. В частности, наградой «Золотая медаль «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана» отмечены заместитель председателя Совета матерей при областной АНК Гульсара Дауызова и заместитель председателя узбекского этнокультурного объединения Гулам Омаров. Нагрудного знака «Жомарт жан» удостоены член объединения «Общество немцев» Ирина Соколовская и председатель узбекского этнокультурного объединения Бахром Муминов. Кроме того, наиболее активных граждан наградили Почетными грамотами Ассамблеи, Благодарственными письмами и нагрудными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін».

В Жамбылской области проживают представители 87 этносов. Под крылом областной Ассамблеи действуют 75 этнокультурных объединений, 34 из которых прошли общественную регистрацию и включены в список республиканской АНК. В 2019 году проведено свыше 1 200 мероприятий, более половины из которых организованы непосредственно самими этнокультурными объединениями.