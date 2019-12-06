Аскар Мырзахметов рассказал о своей ответственности за происшествие в одной из школ Тараза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов признался, что чувствует и свою ответственность за происшествие в одной из школ Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, ощущаю (ответственность), так как аким области должен отвечать за все проблемы, которые имеются в регионе», - сказал Аскар Мырзахметов, отвечая на вопрос журналистов.
Аким также сообщил, что в области функционирует 442 школы, в 260 из них туалеты находятся вне зданий, на территориях учебных заведений.
«Для того чтобы конкретно рассматривать, что делать с той или иной школой, мы учитывали наличие канализации, воды. Сейчас выясняется, что в 108 школах можно разместить туалетные комнаты внутри зданий», - пояснил Аскар Мырзахметов.
В остальных школах, по его словам, предстоит провести пристройки к основным зданиям.
«Более того, там нет канализации и воды, то есть предстоит помимо строительства пристройки решить еще и вопросы коммуникаций. Расчеты у нас составлены, планы имеются. Со следующего года, прежде всего, мы начнем рассматривать возможность переноса, где уже имеется такая возможность, есть вода и коммуникации, есть возможность размещения внутри школы», - добавил Аскар Мырзахметов.
Как было отмечено, в целом на обустройство туалетов понадобится 640 миллионов тенге.
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