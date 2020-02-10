Аскар Мырзахметов освобожден от должности акима Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима Жамбылской области согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



