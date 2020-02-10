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Аскар Мырзахметов освобожден от должности акима Жамбылской области
10 Февраля 2020 19:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима Жамбылской области согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Ключевые слова: Отставки ,
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