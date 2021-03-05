Аскар Молдагали назначен главным тренером команды Казахстана по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря 2020 года ушел из жизни вице-президент Федерации каратэ РК, главный тренер национальной сборной Жасталап Санауов. В связи с этим в руководящем составе Федерации каратэ Казахстана (WKF) произошли кадровые изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Согласно приказу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, а также по решению президента Федерации каратэ Казахстана недавно на эти должности был утвержден Аскар Молдагали. Аскар Молдагали, сам в прошлом активно выступавший как спортсмен, победитель и призер международных и республиканских соревнований, является тренером и судьей мирового уровня. В 2020 году Молдагали попал в предварительный список судей на Олимпийские игры в Токио.

В коротком интервью Olympic.kz новый главный тренер и вице-президент Федерации поделился ближайшими планами.

«Уход нашего учителя Жасталап ага стал тяжелым ударом для всех нас. Это невосполнимая утрата. И тем большую ответственность я испытываю сегодня, заменив моего наставника. Но талант сихана, как руководителя отзывается и после его ухода, так как он сумел продумать работу Федерации на годы вперед. Знаю, что мне выпала нелегкая ноша, но я благодарен Жасталапу Абдикановичу за то, что он оставил четкий план действий, следовать которому я и намерен. Моя главная задача на сегодня - продолжить дело нашего сихана», – сказал вице-президент Федерации каратэ РК Аскар Молдагали.