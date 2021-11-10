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Аскар Мамин заявил о восстановлении деловой активности в секторе услуг

10 Ноября 2021 10:57
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Аскар Мамин заявил о восстановлении деловой активности в секторе услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил о восстановлении деловой активности в секторе услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Благодаря постепенным карантинным послаблениям наблюдается восстановление деловой активности в секторе услуг с ростом до 3,4% за счет высокой динамики в услугах связи и торговле. Строительная отрасль уверенно развивается, и отмечен рост на уровне 7,6%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, за 10 месяцев в стране введено в эксплуатацию 11,6 млн. кв. м жилья, т.е. на 7,9% больше по сравнению с прошлым годом.

«Наблюдается постепенное восстановление темпа роста инвестиций на уровне 2,5%, а без горнодобычи рост 14%. Высокие показатели роста инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, торговле, операциях с недвижимостью, финансовой деятельности», - отметил Премьер.

По итогам января-октября по всем основным макропоказателям отмечается рост в Алматинской, Жамбылской областях, Нур-Султане и Шымкенте.

По 6 основным показателям отмечается рост в девяти регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области и Алматы.

По 5 показателям положительная динамика наблюдается в двух регионах. Это Кызылординская и Северо-Казахстанская области. Наименьшие показатели у Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.


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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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